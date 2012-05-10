НКЦПФР змінила вимоги до активів недержавних пенсійних фондів

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) затвердила зміни до положень про вимоги до осіб, які здійснюють професійну діяльність із управління активами інституційних інвесторів, щодо складу і структури активів недержавних пенсійних фондів (НПФ), якими вони управляють, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Перш за все документ встановлює вимоги та обмеження щодо інвестиційної діяльності осіб, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів, щодо складу та структури активів НПФ, якими вони управляють, а також відповідальність за порушення вимог до складу і структури активів пенсійних фондів.

Як повідомили в НКЦПФР, значних змін зазнали вимоги до диверсифікації активів НПФ на початку їх діяльності і формування активів. Встановлено окремі вимоги до структури активів НПФ до досягнення ним обсягу активів у розмірі 500 тисяч гривень за курсом НБУ, але на термін не більш ніж 18 місяців з дати реєстрації НПФ як фінансової установи.

Як відзначили в комісії, вказані зміни розроблено у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», згідно з яким внесено певні зміни до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо вимог до складу і структури пенсійних активів.

На даний момент це рішення передане на реєстрацію в Міністерство юстиції України.