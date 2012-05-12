Янукович присвоїв звання «Мати-героїня» понад 10 тисячам багатодітних матерів

З нагоди Дня матері, що відзначається 13 травня, Президент України Віктор Янукович підписав Укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 10 тисячам багатодітних матерів.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Також зазначається, що з початку 2012 року це почесне звання присвоєно понад 20 тисячам жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

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