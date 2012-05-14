Держслужба зайнятості у січні-квітні працевлаштувала 251,9 тис. осіб

Державна служба зайнятості у січні-квітні 2012 року працевлаштувала 251,9 тис. безробітних, що на 6% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року. Про це йдеться в повідомленні служби.

Здебільшого безробітні працевлаштовані у таких галузях, як торгівля, переробна промисловість, сільське господарство.

Завдяки наданню дотацій роботодавцям у січні-квітні роботу одержали 11,2 тис. безробітних.

Шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності працевлаштовано 4 тис. осіб.

Професійне навчання протягом звітного періоду пройшли 102,2 тис. безробітних. До оплачуваних громадських робіт були залучені 137,9 тис. людей, які займалися впорядкуванням населених пунктів, доглядом за людьми похилого віку, ліквідацією наслідків повеней тощо.

У базі даних служби зайнятості на 1 травня 2012 року нараховувалося 79,4 тис. вакансій.

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