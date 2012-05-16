В Україні на 10 робочих місць - 64 безробітних

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у квітні 2012 р. знизилася на 8,5%, або на 45 тис. осіб, і на 1 травня становила 486 тис. З початку року кількість безробітних збільшилася на 0,2%, або на 3,2 тис. осіб (на 1 січня 2012 року - 482,8 тис. безробітних), повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 травня 2012 року сстановив 1,7% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 травня п.р. одержували допомогу з безробіття, становила 352,1 тис. осіб, що на 10,6%, або на 41,7 тис. осіб, менше порівняно з даними на 1 квітня.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 травня 2012 р. становила 946 грн., що на 43 грн. менше, ніж на 1 квітня.

Крім того, за даними Держстату, в квітні п.р. на 10 робочих місць претендувало 64 безробітних. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 травня 2012 року становила 79,3 тис. осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Держслужба зайнятості у січні-квітні працевлаштувала 251,9 тис. осіб

Україна ввійшла до дев'ятки країн, в яких зайнятість населення становить не менше 95%