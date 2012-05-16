У Києві 21 травня відбудеться акція проти проекту Трудового кодексу

Незалежні профспілки та громадські організації 21 травня проведуть у Києві акцію протесту "Раби - не ми, раби - німі" проти ухвалення урядового проекту Трудового кодексу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат Михайло Волинець.

"Близько 70 громадських організацій та незалежних профспілок звернулися до прем'єр-міністра Азарова з вимогою проведення соціального діалогу щодо нового проекту Трудового кодексу, допрацювати його за участі громадськості. І лише після цього приймати його до розгляду. Але існує велика вірогідність, що 25 або 26 травня цей закон буде розглянутий у другому читанні та ухвалений в цілому", - сказав М.Волинець.

За його словами, проект Трудового кодексу суттєво погіршує права найманих працівників, у тому числі йдеться про збільшення кількості робочих годин на тиждень, заборону проведення акцій протесту тощо.

У свою чергу, голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В'ячеслав Рой підкреслив, що проект Трудового кодексу був погоджений лише офіційними профспілками - Федерацією профспілок України.

"Наша організація є членом спільного представницького органу профспілок, який погоджував Трудовий кодекс. Але жодна наша пропозиція не була підтримана. Тобто, Трудовий кодекс було погоджено формально. Ми вимагаємо від керівництва держави визнати погодження Трудового кодексу спільним представницьким органом профспілок недійсним та негайно розпочати соціальний діалог за участі представників всіх всеукраїнських профспілок", - заявив В.Рой.

Голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва також повідомив, що ця організація заявила про вихід зі складу спільного представницького органу.

Як повідомив голова Інституту "Республіка" Володимир Чемеріс, акція розпочнеться 21 травня о 9.30 на Майдані Незалежності, звідки її учасники вирушать до Верховної Ради України.

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