Парламент наступного пленарного тижня розглядатиме проект Трудового кодексу

Верховна Рада України наступного пленарного тижня може розглянути проект Трудового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Що стосується Трудового кодексу, то він стоїть в порядку денному на наступний тиждень», - сказав О.Єфремов.

Водночас лідер фракції зауважив, що його обурює розповсюдження представниками опозиції неправдивої інформації про зміст документу. Для прикладу О.Єфремов навів той факт, опозиціонери заявляють про запровадження Трудовим кодексом 48-годинного робочого тижня.

«Це неправда, це не відповідає дійсності», - сказав він.

При цьому О.Єфремов повідомив, що депутати проводитимуть консультації щодо розгляду Трудового кодексу, аби не робити це під такою хвилею негативу.

«Ми не ставимо за ціль неодмінно прийняти Трудовий кодекс, але ми розуміємо, що зараз складається найкраща ситуація для його ухвалення», - сказав він.

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