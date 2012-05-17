Відповідальність за несвоєчасне оформлення документів у сфері праці посилили

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення» (№9616).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено адміністративну відповідальність за несвоєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці, несвоєчасне оформлення документів про стаж, заробітну плату, необхідних для призначення всіх видів пенсій, або надання таких документів, які містять неповні чи недостовірні дані.