Тігіпко бачить резерви для реалізації соцполітики у детінізації зарплат

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко бачить резерви для реалізації соціальної політики в детінізації зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради.

«Я вважаю, що такі резерви можуть бути значними, і ми вже в 2013 році зможемо зробити наступний крок. Те, що передбачає стратегія уряду, будь-які додаткові надходження до бюджету, ми повинні відразу спрямовувати на збільшення пенсій, ті виплати, які підтримують найбідніше населення», - наголосив він.

С.Тігіпко повідомив, що, за оцінками експертів, в даний час в тіні перебуває від 30% до 40% заробітних плат.

Крім того, відповідаючи на питання народних депутатів, що стосуються збільшення пенсійних виплат, С.Тігіпко, в основному озвучував відповідні документи уряду, що біли прийняті згідно із соціальними ініціативами Президента і широко висвітлювалися в пресі.

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