Пенсійний фонд шукає банки для виплати пенсій
15:01, 19 травня 2012Соцполітика
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Пенсійний фонд України оголосив про проведення конкурсу з відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою одержувачів.
Про це повідомляється в оголошенні Фонду в газеті “Урядовий кур'єр” (№88 від 19 травня 2012 р.).
Згідно з повідомленням, конкурсна документація приймається до 15 червня ц.р. Конкурс відбудеться об 11.00 19 червня у приміщенні Головного управління ПФУ.
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