У Києві проходить акція проти нового Трудового кодексу

Кілька десятків осіб зібралися на Майдані Незалежності у Києві для участі в акції проти ухвалення Верховною Радою нового Трудового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, проти прийняття кодексу виступають кілька громадських організацій та профспілкових об’єднань.

Учасники акції, які зібрались під прапорами декількох профспілок, мають намір пройти від Майдану Незалежності до будівлі Верховної Ради. Вони тримають у руках плакати із гаслами: «Новий Трудовий кодекс перетворить на рабів», «Проект рабського Трудового кодексу - на смітник!», «Людині праці - гідну зарплату!» та інші.

Як зазначив народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, проект Трудового кодексу утискає права людей найманої праці. За його словами, зокрема документ містить норми, які фактично збільшують тривалість робочого дня та робочого тижня, надають право роботодавцю встановити відеоспостереження за працівником на робочому місці, звужують права профспілок щодо захисту працівників.

«Перед нами стоїть надважливе завдання - не допустити ухвалення Верховною Радою нового Трудового кодексу, який фактично узаконить рабство. Прибічники нового Трудового кодексу стверджують, що ми живемо за застарілим трудовим законодавством, адже Кодекс законів про працю прийнято ще 1971 року. Та насправді до нього вносили багато змін, і він адаптований до нинішніх ринкових умов. Хочу наголосити, що в часи кризи не можна змінювати трудове законодавство, бо це лише погіршить ситуацію, - підкреслив М.Волинець.

В акції беруть участь представники Конфедерації вільних профспілок України, Федерації професійних спілок працівників малого та середнього бізнесу, об’єднання «Боротьба» та інші. Серед учасників акції як молодь, так і люди середнього віку. На даний час вони вирушили з Майдану Незалежності вулицею Інститутською до будівлі парламенту, де планують продовжити свою акцію.

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