Черкаський «Азот» подарував обласній дитячій лікарні обладнання

Почесний президент ПАТ «Азот» (м. Черкаси) і голова Наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду «Дитячий світ» Валентина Жуковська вручила головлікарю Черкаської обласної дитячої лікарні сертифікат на придбання медичного обладнання для лікарні на суму 7 млн 899 тис 464 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, за ці кошти буде придбано обладнання для Центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, що знаходиться в складі лікарні. Вже до червня частина обладнання буде надана. Інша частина надійде за графіком.

За словами головного лікаря Черкаської обласної дитячої лікарні Сергія Маркова, лікарня спеціалізується на реабілітації дітей з неврологічною патологією. Розпочалася співпраця з київським Центром реабілітації дітей. А оскільки черкаський центр знаходиться у складі обласної дитячої лікарні, то тут зможуть надавати допомогу дітям практично з двох-трьох тижнів життя.

За словами головного дитячого невролога Міністерства охорони здоров’я Володимира Мартинюка, в Україні зі 160 тисяч дітей-інвалідів у 100 тисяч інвалідність пов’язана з патологією нервової системи. Це найбільш тяжка патологія: дитячий церебральний параліч, розумова відсталість, це різні прогресуючі захворювання нервової системи. Ці захворювання вилікувати неможливо. Але завдання держави стосовно цих сімей – забезпечити можливість до соціальної адаптації.

В.Мартинюк розповів, що один з переданих лікарні апаратів – унікальний. Його немає більше ніде в Україні. Апарат допомагає поставити на ноги і дітей, і дорослих, у яких з тієї чи іншої причини порушений акт ходи і стояння. Цей комплекс для локомоторної терапії має колосальні можливості, тож ми сюди направлятимемо з усіх регіонів фахівців для навчання роботи з апаратом.

З словами головного лікаря Черкаської обласної дитячої лікарні, нині в області з церебральним паралічем нараховується до 560 дітей. Усього ж потребують допомоги близько півтори тисячі дітей, адже є й інші захворювання.