Введення II рівня пенсійного забезпечення можуть відкласти

Голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Борис Зайчук не виключає, що якщо до кінця року не спостерігатиметься значне економічне зростання, введення II рівня пенсійного забезпечення буде відкладено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Щодо термінів, то так, ми говорили про 2013 рок. Однак у нас зростають витрати, а в законі прописано введення другого рівня за умови, що Пенсійний фонд буде бездотаційним...» - відзначив Б.Зайчук.

За його словами, на сьогодні у бюджеті ПФУ власні доходи становлять 70%, майже 30% - кошти з держбюджету. «Це стосується фінансування виплат за різними пенсійними програмами...», - сказав голова Пенсійного фонду.

Крім того, відзначив Б.Зайчук, на сьогодні не визначено компенсатори для бюджету ПФУ від втрати частки внесків, які спрямовуються до накопичувальних фондів.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляв, що II рівень пенсійної системи буде введено з 1 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. 8 липня 2011 р. Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом, зокрема, визначаються параметри функціонування II рівня (накопичувального) пенсійної системи. Перелік страхових внесків до накопичувального пенсійного фонду пропонується запровадити, починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду. Передбачається, що другий рівень буде засновано на таких параметрах: учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату упровадження системи виповнилося не більш як 35 років; розмір страхового внеску становитиме 2% з подальшим його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%; адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиме ПФ.

Через 2 роки після початку сплати страхових внесків за накопичувальною системою її учасники матимуть право обрати недержавні пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів.

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