Депутати пропонують зменшити розмір ставок єдиного соцвнеску на 50%

Народні депутати Наталія Королевська, Олексій Логвиненко і Євген Суслов (БЮТ) пропонують зменшити розмір ставок єдиного соціального внеску (ЄСВ) у два рази. Це передбачено законопроектом про внесення змін до Закону «Про зайнятість населення» (№10497 від 21 травня 2012 року).

Крім того, документом пропонується встановити, що в кошторисах державних цільових програм та інфраструктурних проектів на створення нових робочих місць резервується не менш як 3% сукупних витрат.

Для роботодавців законопроектом встановлюються такі пільги: роботодавець, який упродовж року забезпечував створення нових робочих місць і працевлаштовував на них працівників із заробітною платою не менш як 3 мінімальних зарплати, має право на зменшення розміру ЄСВ наступного року на 50% за кожного працевлаштованого на нове робоче місце в попередньому році; роботодавець, який укладає трудовий договір з особою, що не може на рівних конкурувати на ринку праці, за напрямом Держслужби зайнятості, терміном не менше ніж на два роки, платить ЄСВ за кожен місяць у розмірі 50%; малі підприємці, які працевлаштовують на термін не менше ніж на два роки безробітних на нові робочі місця, звільняються від сплати ЄСВ за таких осіб упродовж першого року від дня їхнього працевлаштування.

Для молоді встановлюється наступна пільга: студенти випускних курсів вищих навчальних закладів мають право переходити на навчання за індивідуальними планами у разі укладення договорів про працевлаштування з роботодавцями.

Крім того, законопроектом передбачається, що інвалід, який самостійно забезпечує свою зайнятість і не є фізичною особою-підприємцем, звільняється від сплати ЄСВ (але має право сплачувати його добровільно).

Українці, яким до пенсійного віку залишилося 15 і менше років і страховий стаж яких становить не менш як 20 років, мають право на одноразове отримання направлення на перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування. Вибір професії із затвердженого переліку, форми і місця навчання здійснюється на добровільній підставі.

Також пропонується встановити норму, згідно з якою працівникам, трудовий договір з якими було розірвано за ініціативою роботодавця, а також військовослужбовцям, звільненим із військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їхньої реєстрації в службі зайнятості, гарантується право на достроковий вихід на пенсію у разі, якщо вони мають страховий стаж: для чоловіків - 30 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах - стаж роботи, що дає право на цей вид пенсії.

Проектом закону також встановлюється порядок організації та проведення суспільних і тимчасових робіт, до яких залучаються самозайняті жителі сіл і безробітні.

Крім того, пропонується позбавити Держслужбу зайнятості права здійснювати управління Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і здійснювати її фінансування винятково за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті.

Нагадаємо, в квітні віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко представив законопроект про внесення змін до закону про зайнятість населення. На сьогодні документ проходить громадське обговорення. Законопроект поки що не внесено на розгляд Верховної Ради, С.Тігіпко сподівається на його ухвалення в червні 2012 року.