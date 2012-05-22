Експерт: умови отримання пільг працедавцем за створення робочого місця ускладнилися

Голова ради Асоціації товаровиробників при Кабінеті Міністрів Валентина Ізовіт відзначає ускладнення умов отримання пільг працедавцем за створення робочого місця, яке міститься в редакції законопроекту про внесення змін до закону про зайнятість населення, представленому Міністерством соціальної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думка експерт висловила сьогодні під час розширеного засідання економічної ради громадських організацій, галузевих асоціацій, організацій працедавців і Держслужби зайнятості.

«У законопроекті виписано, що новостворене робоче місце — окремий юридичний суб'єкт господарювання... Сьогодні важливе завдання зберегти і стимулювати працедавця на збереження вже створених робочих місць», - відзначила вона.

Крім того, каже В.Ізовіт, вводиться новий механізм стимулювання працедавця, при цьому скасовується той, що діяв досі: «Дотація, яка існує сьогодні для працедавця на створення робочих місць і передбачає перший рік справді стимулювання працедавця щодо сплати заробітних плат, податків загалом, у цьому проекті закону вона забирається. Натомість іде тільки стимулювання 50-процентного єдиного соціального внеску».

Нагадаємо, законопроектом передбачається для працедавця, який створив нові робочі місця і який протягом року виплачував працівникам на таких місцях заробітну плату в розмірі, не нижчому за три мінімальні зарплати, знизити суму єдиного внеску наступного року роботи на 50% за кожного працевлаштованого працівника минулого року.

«У даній ситуації, я вважаю, працедавець програє, це при тому, що існуючу дотацію працедавцям ми критикували... Але при цьому дуже багато працедавців справді користуються цією дотацією...», - відзначила В.Ізовіт.