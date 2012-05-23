У Севастополі підвищили довічні стипендії учасникам оборони міста

У Севастополі рішенням міської ради з 1 травня поточного року з 30 до 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищено довічну щомісячну міську стипендію учасникам оборони міста, з 246 до 411 гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови СМДА Артур Бабенко, пропонуючи у вівторок з трибуни сесії внести зміни до затвердженої 7 лютого поточного року програми поліпшення якості життя ветеранів війни міста Севастополя на 2012-2016 роки, повідомив, що суму коштів на виплату міських довічних стипендій учасникам оборони Севастополя в 1941-1942 роках і учасникам звільнення міста затверджено у розмірі 480 тис. грн. «У зв'язку з тим, що протягом року розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб збільшується, пропонується з 1 травня поточного року збільшити розмір міських стипендій з 30 до 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому проводиться виплата», - зазначив А.Бабенко.

За інформацією віце-губернатора, нині список одержувачів міських довічних стипендій становить 145 осіб. Прийом документів на складання списку триватиме до кінця року. При прожитковому мінімумі для осіб, що втратили працездатність, рівному 822 грн, розмір збільшеної щомісячної міської довічної стипендії з 1 травня поточного року становитиме 411 грн на одну людину.

Для виплати у 2012 році стипендії 165 ветеранам у міському бюджеті необхідно виділити 720 тис грн, з урахуванням 4-процентного пенсійного збору. Таким чином, збільшення розміру міських довічних стипендій з 30 до 50% потребуватиме виділення додаткового фінансування з міського бюджету на 2012 рік в сумі 233 тис. грн.

Загалом на реалізацію заходів Програми з міського бюджету планується виділити: у 2012 році – 6,8 млн. грн, у 2013 році – 6,9 млн. грн, у 2014 році – 6,8 млн. грн, у 2015 році – 10 млн. грн, у 2016 році – 7,1 млн. грн.