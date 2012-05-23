В Україні до кінця року очікують близько 2 млн іноземних туристів

В Україні до кінця року очікується близько 2 млн іноземних туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції голова Державного агентства з туризму та курортів Олена Шаповалова.

«Ми розраховуємо, що туристичний потік буде збільшено не на 20%, як це було в минулому році, а на 30-40%, і складе до кінця року 2 млн туристів», - сказала О.Шаповалова.

При цьому вона зазначила, що українські туристи торік, за даними Державної прикордонної служби, найчастіше відвідували Туреччину, Росію, Єгипет, Польщу, Румунію, Об’єднані Арабські Емірати, Грецію, Німеччину, Ізраїль, Чехію.

В той же час у 2011 році іноземні туристи приїздили до України найчастіше з Росії, Польщі, Білорусі, Німеччини, США, Італії, Румунії, Туреччини, Великої Британії, Ізраїлю.

О.Шаповалова зазначила, що проведення Євро-2012 є вагомим чинником для збільшення в’їзного туристичного потоку до України. За словами голови держагенства, очікується, що під час Євро-2012 Україну можуть відвідати до 1 млн іноземних туристів, особливо з тих країн, команди яких гратимуть в Україні. Зокрема, в поточному році, порівняно з 2010-м, лише у містах, що приймають футбольний чемпіонат, кількість закладів розміщення збільшилась на 114%. Найбільше зростання відбулось у Донецьку – на 357% та у Львові – на 279%.