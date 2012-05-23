Тігіпко прогнозує введення другого рівня пенсійного забезпечення з 2014 року

Віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко передбачає, що другий, накопичувальний, рівень пенсійного забезпечення може бути впроваджений з 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами С.Тігіпка, все залежатиме від стану бюджету Пенсійного фонду.

«Якщо збільшиться дефіцит бюджету (Пенсійного фонду – УНІАН), ми не зможемо вийти на ті показники, які передбачені. Нам доведеться відкласти. Те, що бачу я, оптимальний варіант впровадження другого рівня (пенсійного забезпечення – УНІАН) - це 2014 рік», - сказав С.Тігіпко.

Він також зазначив, що наразі готуються зміни до бюджету Пенсійного фонду, остаточні показники якого будуть визначені в липні.

«Після цього ми внесемо зміни до бюджету Пенсійного фонду», - резюмував він.

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