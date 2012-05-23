Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко виступає за прийняття Трудового кодексу після парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Що стосується Трудового кодексу, я б зараз не приймав його. Нам потрібен спокій, щоб розібратися з усіма моментами. Такі важливі документи слід приймати після загальної дискусії... Тому я б це зробив відразу після виборів», - сказав він.

За словами С.Тігіпка, на сьогодні профспілки узгодили проект кодексу, з роботодавцями немає узгоджень по 12 позиціях документа.

У той же час віце-прем'єр припускає, що кодекс може бути прийнятий у нинішньому варіанті, з тим щоб у подальшому протягом кількох місяців він був допрацьований.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко наприкінці 2011 року заявив про намір зосередитися насамперед на реформі трудових відносин, легалізації ринку праці і заробітної плати, захисті прав дітей і змінах у податковому законодавстві.

«Одним з найважливіших завдань у 2012 році буде прийняття Трудового кодексу, який діє в нас із 70-х років минулого століття без особливих змін. Також потрібні подальші зміни податкового законодавства. Насамперед це стосуватиметься механізмів, які діють при операціях з країнами, де податки менші, ніж у нас, - це Кіпр, деякі кантони Швейцарії, Ліхтенштейн», - заявив С.Тігіпко.

Утім Партія регіонів у листопаді 2011 року попросила тимчасово зняти з розгляду проект нового Трудового кодексу. С.Тігіпко обіцяв знайти компроміс з профспілками і роботодавцями в цьому питанні.

Незалежні профспілки, в свою чергу, відзначають неконституційність ряду положень проекту нового Трудового кодексу.