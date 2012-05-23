ВР зареєструвала законопроект «Про зайнятість населення»

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект «Про зайнятість населення» (№10497-1 від 22 травня 2012 року).

Документом передбачається запровадження стимулів зайнятості населення. Зокрема, роботодавцю, який працевлаштовуватиме на перше робоче місця молодь, громадян віком від 50 років та інші неконкурентоспроможні на ринку праці категорії населення не менше ніж на два роки, компенсуватимуться витрати, пов'язані зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ) без обмеження в розмірі заробітної плати протягом першого року.

Крім того, передбачається, що роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць і забезпечував виплату заробітної плати в розмірі не нижче 3-х мінімальних зарплат, наступного року має право на зменшення розміру ЄСВ.

Також документом пропонується стимулювати місцеву владу до поліпшення інвестиційного клімату в регіоні шляхом збільшення нормативу відрахувань податку на доходи фізосіб, зокрема, зараховувати в доходи бюджетів сіл, селищ, міст районного значення в розмірі 25-100%.

Якщо малий підприємець створює нові робочі місця і працевлаштовує на них безробітних терміном не менше, ніж на два роки, то він протягом першого року одержить щомісячну компенсацію в розмірі мінімального страхового внеску.

Для студентів денної форми навчання вузів і ПТУ буде введено безплатне стажування з відкриттям трудової книжки терміном до 6 місяців.

Особи віком від 45 років (страховий стаж понад 15 років) матимуть право на одноразове отримання "ваучера" на професійне навчання. За цим ваучером особі компенсуватиметься частина вартості навчання.

Законопроектом пропонується встановити статус безробітного з першого дня звертання до Державної служби зайнятості.

Бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та основні напрямки держполітики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період пропонується затверджувати урядом. При цьому зберігається принцип соціального партнерства з управління фондом.

Як повідомлялося, Український союз промисловців і підприємців уже подав до парламенту свої пропозиції щодо доопрацювання цього законопроекту. Свої зауваження до документа в частині ускладнення отримання пільг при створенні робочих місць висловлювали і роботодавці.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко висловлював сподівання, що вказаний документ буде прийнятий Верховною Радою в червні 2012 року.