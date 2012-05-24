Рада регіонів на сьогоднішньому засіданні обговорить реалізацію соцполітики

Сьогодні, 24 травня, під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, учасники засідання обговорять реалізацію у 2012 році соціальної політики в регіонах країни та завдання органів місцевої влади з її виконання. Також буде розглянуто питання щодо створення сприятливих умов для роботи малого і середнього бізнесу, представників органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Ще однією темою засідання стане якість і безпека харчових продуктів, ліків і товарів дитячого асортименту.

На засіданні Ради регіонів виступатимуть перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський, віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко та віце-прем’єр-міністр - міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова. Участь у заході візьмуть також члени Ради регіонів: прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Литвин, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші.

*** Рада регіонів створена Указом Президента України як консультативно-дорадчий орган при главі держави. Рада регіонів забезпечує взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань реалізації державної регіональної політики, системного вдосконалення моделі місцевої влади, проведення адміністративно-територіальної реформи, подолання міжрегіональних диспропорцій, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.