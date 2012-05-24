Науковці пікетують Кабмін з вимогою забезпечити гідну зарплату

Науковці Національної академії наук України пікетують Кабінет міністрів з вимогою забезпечити гідну зарплату в науковій галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Будівлі уряду зібралися близько тисячі представників НАНУ, вони тримають плакати з гаслами: «Наука голодує – держава занепадає», «Науковці - жебраки», «Хто економить на своїй науці, буде годувати чужу економіку!».

При цьому рух деякими центральними вулицями ускладнено, зокрема вулицею Грушевського.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня голова профспілки працівників НАН України Анатолій Широков заявив, що проблеми, які виникли з оплатою праці науковців ще у 2011 році, більше загострились в цьому році. "Академія постала перед дилемою: або скорочувати працівників, поповнюючи ряди безробітних, або повертатися до ганебної практики 90-х років. А це означає - відпустки без збереження заробітної плати, запровадження режиму неповного робочого часу, зменшення доплат і надбавок під час кожного збільшення посадових окладів", - пояснив він.

А.Широко уточнив, що в 2011 році середня заробітна плата науковців становила 3,035 тис грн. "Коштів, які виділяються з бюджету, не вистачає навіть на оплату праці і зростаючі видатки за комунальні платежі, не кажучи вже про фінансування власне наукових досліджень, оновлення матеріально-технічної бази, придбання сучасного наукового обладнання", - наголосив голова профспілки.