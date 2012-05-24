Тігіпко розповів, які соціальні ініціативи Президента на сьогодні ще не виконано

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко розповів, які соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича на сьогодні ще не виконано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу після засідання Ради регіонів.

«Усі рішення ухвалено (щодо соціальних ініціатив – УНІАН), гроші в бюджеті є, таких рішень повністю у нас виконано 10», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, залишилися три невиконані питання. Зокрема, це підготовка соціальних працівників.

«Уже в червні ми повинні прийняти на роботу й почати готувати 12 тисяч фахівців, які стануть дільничними соціальними працівниками. Їхні функції будуть зосереджені, в першу чергу, на захисті прав дітей», - підкреслив віце-прем'єр-міністр. С.Тігіпко сподівається, що в червні-липні такі фахівці стануть до роботи.

Друге питання стосується переведення дітей-сиріт на сімейні форми виховання. «Друга позиція, яка зараз у нас перебуває в процесі виконання, – ми повинні практично всіх дітей-сиріт, які є в Україні, перевести на сімейні форми виховання», - сказав він.

Як зазначив С.Тігіпко, на сьогодні в українських інтернатах перебуває 21,5 тис. дітей.

Третє питання, за словами С.Тігіпка, стосується внесення змін до законодавства у сфері зайнятості. Зокрема, він нагадав, що на сьогодні вже у Верховній Раді зареєстровано законопроект про зайнятість, 6 червня документ розглядатиметься в профільному комітеті. С.Тігіпко очікує, що в червні законопроект буде прийнято.