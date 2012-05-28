Грецькі ЗМІ сьогодні розпочали страйк

Грецькі ЗМІ розпочали сьогодні вранці 24-годинний страйк.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на координаційний комітет журналістських профспілок, із 6.00 на добу припинилося новинне мовлення на телеканалах і радіо, не оновлюються інформаційні сайти. Припинило роботу державне Афінське агентство новин, а у вівторок не вийдуть газети.

Журналісти вимагають від керівництва ЗМІ підписання колективних трудових угод, які значно вигідніші для працівників, ніж індивідуальні контракти.

Економічний спад торкнувся сфери засобів масової інформації Греції. Серед жертв кризи опинилися відомі телеканали, радіостанції і газети. Ті ЗМІ, яким вдалося залишитися на ринку, зазнали серйозних знижень доходів.

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