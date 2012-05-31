Кількість соцпрацівників для підтримки сімей з дітьми збільшується у 2,5 раза

З 1 червня у 2,5 рази збільшується кількість соціальних працівників для підтримки сімей з дітьми, які отримують державну допомогу. Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, за його словами, «на виконання соціальних ініціатив Президента України із завтрашнього дня - з 1 червня - у два з половиною рази збільшується кількість соціальних працівників, які на рівні кожного населеного пункту і району будуть надавати підтримку сім'ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують допомоги».

При цьому глава уряду звернувся особисто до соціальних працівників: «Ви не просто службовці, ви – представники державної влади для кожної родини, яка в скруті. Від вас, вашої діяльності залежатиме доля багатьох дорослих і дітей. На вас лежить особлива відповідальність. Але ж особливо вагомою буде і вдячність за вашу роботу. Уряд підтримуватиме вашу діяльність, надаватиме все більше ресурсів для неї».

М.Азаров також наголосив, що уряд надає особливої ваги вирішенню проблеми сирітства в Україні. «Особливого значення ми надаємо захисту дітей, які за тих чи інших обставин залишились без піклування батьків. Їх в Україні близько 96 тисяч, і наше спільне завдання – зробити все можливе для того, щоб доля кожної такої дитини склалася благополучно», - відзначив М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що цілеспрямована державна політика на підтримку прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, стимулювання національного всиновлення дає свої плоди. «Вже близько 77% дітей-сиріт сьогодні виховується в сімейному середовищі. І ми ніколи не припинимо зусилля для того, щоб кожна осиротіла дитина отримала родину», - повідомив глава уряду.