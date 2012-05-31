Мінсоцполітики передало до ВР нову редакцію законопроекту про зайнятість

Міністерство соціальної політики України передало до парламенту нову редакцію законопроекту про зайнятість населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Полтаві повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

За його словами, новий законопроект про зайнятість має простимулювати роботодавців і полегшити працевлаштування населення.

«У законопроекті, зокрема, пропонується на рік звільнити від сплати єдиного соціального внеску роботодавців, які працевлаштовують на перше робоче місце молодих людей без досвіду роботи, інвалідів, осіб, старших за 50 років, самотніх батьків або батьків з дітьми-інвалідами. Людям, які старші за 45 років, держава видаватиме ваучер вартістю 12 тисяч гривень на отримання освіти, а випускники, які укладуть контракт на роботу в сільській місцевості за потрібними державі спеціальностями, одержать стартові виплати у розмірі 5 мінімальних заробітних плат. Ще одна цікава новина законопроекту - інформація про стажування студента вноситиметься в трудову книжку як стаж», - сказав С.Тігіпко.

Він вважає, що депутати мають прийняти даний документ до завершення роботи парламенту нинішнього скликання.