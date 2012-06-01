Кабмін створив Раду з питань надання соцпослуг

Кабінет міністрів створив Раду з питань розвитку системи надання соціальних послуг, яку очолив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, повідомляє прес-служба Міністерства соцполітики.

За словами першого заступника міністра соцполітики Василя Надраги, рада, як дорадчий орган Кабміну, сприятиме забезпеченню координації дій органів виконавчої влади щодо організації та надання соцпослуг особам у важких життєвих обставинах, і аналізуватиме стан законодавства з цих питань.

Крім того, перед радою стоїть завдання підготувати пропозиції щодо формування та реалізації дкржполітики у сфері надання соцпослуг і вдосконалення діючої правової бази.