Україна стала другою країною в світі після Іспанії, де профспілки підписали з урядом Трудовий пакт - голова ФПУ

«Україна стала другою країною в світі після Іспанії, де об’єднані профспілки добилися підписання з урядом та роботодавцями Тристоронньої угоди про зайнятість та трудові місця більш відомого в світі як Трудовий пакт, - заявив УНІАН Голова Федерації об’єднаних профспілок України Юрій Кулик, коментуючи сьогоднішнє підписання Національної тристоронньої угоди про зайнятість та робочі місця (Трудового пакту).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кабінеті Міністрів відбулося підписання Національної тристоронньої угоди про зайнятість та робочі місця (Трудового пакту). Від уряду документ підписав Віце-прем’єр-міністр України-Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, від Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань — Голова ФПУ Юрій Кулик, від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні — голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ.

За словами Ю.Кулика, в основу проекту Національної угоди покладено Глобальний пакт про робочі місця, прийнятий Міжнародною організацією праці (МОП) у червні 2008 року. «За останні два роки профспілки як мінімум восьми європейських країн активно включилися в роботу по підготовці до підписання подібних пактів зі своїми урядами та об’єднаннями роботодавців. І нам приємно повідомити що українські об’єднані профспілки стали другими після іспанських, котрі добилися укладення Трудового пакту в своїй країні. Про що ми проінформуємо своїх колег на щорічному з’їзді МОП в Женеві у червні цього року», — сказав голова ФПУ.

Положення Національної тристоронньої угоди про зайнятість на робочі місця (Трудового пакту) передбачає, зокрема, що сторони соціального партнерства беруть сьогодні на себе взаємні зобов’язання в 2017 році досягти наступних показників розвитку національного ринку праці та зайнятості:

— довести рівень зайнятості населення у віці 15-70 років - 64,3 %, в тому числі серед осіб працездатного віку – 68,5 % (зараз 58,5%);

— досягти рівня охоплення професійним навчанням, підвищенням кваліфікації, перекваліфікації зайнятого населення – 23 %;

— досягти значного зменшення зайнятості в неформальному секторі.

Довідка УНІАН. У щорічній доповіді Міжнародної організації праці «Глобальні тенденції зайнятості – 2012» відзначається, що на глобальних ринках праці вже 3 роки зберігаються критичні умови, а число безробітних у світі дорівнює 200 млн. осіб, та у порівнянні з докризовим періодом, зросло на 27 млн. осіб.

За оцінками МОП, молодь залишається серед тих, кого криза робочих місць уразила найбільше. У 2011 році у світі налічувалось 74,8 млн. безробітних серед молодих людей віком 15-24 роки, що на 4 млн. більше, ніж у докризовому періоді. Вірогідність безробіття серед молоді втричі вище, ніж серед дорослих.

За останніми оприлюдненими даними Держстату України, чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років у 2011 році, у порівнянні з 2010 роком, збільшилася на 58,2 тис. осіб та становила 20,3 млн. осіб. Рівень зайнятості населення зріс з 58,5% у 2010 році до 59,2% у 2011 році.