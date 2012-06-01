Сторони соцдіалогу чекають збільшення рівня зайнятості в Україні до 64,3%

Сторони соціального діалогу чекають збільшення рівня зайнятості працездатного населення в Україні з 58,6% до 64,3% до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко сьогодні під час підписання Національної тристоронньої угоди про зайнятість і робочі місця на 2012-2017 рр.

Угоду підписали С.Тігіпко, голова Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Фірташ і голова Федерації профспілок України (ФПУ) Юрій Кулик.

За словами С.Тігіпка, угода передбачає практичну реалізацію 17 стратегічних завдань у розв’язанні проблеми безробіття.

«Ми хочемо одержати до 2016 року відповідні результати. Ми хочемо, щоб ті люди, які є працездатними - а це люди від 15 до 70 років - їх рівень зайнятості збільшився з сьогоднішніх 58,6% до 64,3%, а стосовно працездатних, щоб цей рівень зріс до 68,5% (проти нинішніх 66,5% - УНІАН)», - сказав С.Тігіпко.

Як відзначив Д.Фірташ, збільшувати зайнятість в країні потрібно за рахунок розвитку промисловості, малого і середнього бізнесу. Для збереження кількості робочих місць пропонується запровадити систему заходів з підтримки підприємств і зайнятого населення. Серед таких заходів – пільгове кредитування підприємств для підтримки їх діяльності та виплати допомоги з часткового безробіття.