ВР ухвалила у першому читанні законопроект Колесніченка-Ківалова про засади мовної політики
10:46, 05 червня 2012Соцполітика
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
«За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 членів фракції КПУ, двоє - від Народної парті, шестеро членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.
Решта 4 мовних законопроекти були зняті з розгляду шляхом голосування.
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