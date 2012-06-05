ВР ухвалила у першому читанні законопроект Колесніченка-Ківалова про засади мовної політики

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 членів фракції КПУ, двоє - від Народної парті, шестеро членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Решта 4 мовних законопроекти були зняті з розгляду шляхом голосування.