Законопроект про скасування пільг чорнобильцям та афганцям відправили на повторне друге читання

Верховна Рада відправила на повторне друге читання проект закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 270 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

(УНІАН: розгляд цього проекту закону в першому читанні восени минулого року призвів до масових акцій протесту чорнобильців, афганців та інших. Законопроектом передбачалося ліквідувати низку пільг цим категоріям громадян).

На сьогоднішньому засіданні головуючий перший заступник голови ВР Адам Мартинюк зазначив, що на голосування ставиться в другому читанні законопроект у тій частині, де йдеться про гарантії держави щодо виконання судових рішень і жодним чином не включаються пункти, які стосуються скасування соціальних пільг.

Під час того, як він намагався поставити дану пропозицію на голосування, у нього двічі була розмова по телефону з кимсь із високопосадовців.

В результаті ВР не підтримала пропозицію А.Мартинюка, щоб даний законопроект прийняти лише в частині про гарантії держави щодо виконання судових рішень.

За таку пропозицію проголосували лише 57 із 265 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відтак даний законопроект був відправлений за рішенням парламенту на повторне друге читання.

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