Влада заблокувала виплату коштів за рішеннями судів – опозиція

В опозиції заявляють, що ухвалений вчора закон про державні гарантії щодо виконання рішень суду в соціальних питаннях значно ускладнив процедуру реалізації таких рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Павловський.

«Цим законом фактично ускладнили виконання тих самих судових рішень з соціальних питань для тих же чорнобильців, афганців, дітей війни», - сказав він.

А.Павловський зауважив, що якщо до сьогодні кошти за судовими рішеннями виплачувались через місцеві відділення пенсійних фондів і відповідних соціальних служб, то зараз вони повинні виплачуватися через держказначейство.

«Як ви собі уявляєте, що бабуся-пенсіонерка чи чорнобилець зможе з державного казначейства отримати гроші. Ні порядку, ні механізму отримання цих відсуджених грошей немає», - сказав він.

А.Павловський додав, що завуальовано відкладається виконання цих рішень судів у довгий ящик.

Він висловив переконання, що найближчим часом гроші взагалі за цими рішеннями не будуть виплачуватися.

«Під шумок, під прикриттям закону про мову влада протягнула черговий антисоціальний закон», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам Мартинюк заявив, що в даному випадку не ухвалюються жодні норми щодо скасування соціальних пільг, а закон ухвалюється лише в частині виконання судових рішень.

Відповідно до закону, держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів і зобов’язання зробити певні дії стосовно майна, боржником по якому є: державний орган; державні підприємства, установа, організація; юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється у відповідності із законодавством. Дія цього закону не поширюється на рішення суду, стягувачем по якому є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, які належать до комунальної власності.

Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України. Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби із заявою про виконання рішення суду. Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів і відомостей.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів державного бюджету України, але не раніше 1 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. 9 вересня 2011 року Верховна Рада ухвалила законопроект «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» у першому читанні, що призвело до масових акцій протесту. Зокрема, 20 вересня біля будівлі Верховної Ради проходив мітинг, учасники якого вимагали не ухвалювати цей закон, що відміняє пільги для 16 категорій громадян.