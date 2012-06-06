Франція скоротила на 2 роки пенсійний вік - до 60 років

Франція скорочує на 2 роки термін виходу на пенсію. Перегляд непопулярної пенсійної реформи, яка була розроблена попереднім правоцентристським урядом і передбачала збільшення до 2018 року пенсійного віку до 62 років, став першою знаковою подією у житті країни з приходом у Елисейський палац Франсуа Олланда.

Саме соціалісти довели пенсійний вік у Франції до 60 років (досі було 65 років). Це відбулося у 1982 році за президентства Франсуа Міттерана.

Ще будучи кандидатом на вищий державний пост, нинішній президент республіки пообіцяв виправити "несправедливість" і повернутися до колишнього пенсійного віку. І якщо профспілки цілком і повністю підтримують цей крок, то Асоціація підприємців Франції в особі її голови Лоранс Парізо - категорично проти. Вона попередила, що в перспективі уряд буде вимушений "або збільшити відрахування з бюджету, або скоротити розміри пенсій". Як повідомив сьогодні міністр соціальних справ і охорони здоров'я Марісоль Турен, перегляд реформи обійдеться в 1,1 млрд євро тільки цього року. До 2017 року, тобто після закінчення п'ятирічного мандата Франсуа Олланда, витрати досягнуть 3 млрд євро.

Офіційно декрет про пенсійний вік набуде чинності 1 листопада після проходження експертизи у Конституційній раді. На даний момент, відзначають експерти, це «найдорожче» нововведення Франсуа Олланда. Проте у Елисейському палаці впевнені, що такий крок не завадить реалізувати ще одну передвиборну обіцянку - до кінця п'ятирічки вивести Францію на бюджет із нульовим дефіцитом, передає ІТАР-ТАРС.