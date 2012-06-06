Україна і Польща підписали угоду про скасування плати за видачу віз

Україна і Польща підписали угоду про скасування плати за видачу національних віз.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, угода підписана сьогодні в рамках робочого візиту міністра закордонних справ Костянтина Грищенка до Республіки Польщі.

Від уряду Польщі угоду підписав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

"Підписання сьогоднішньої Угоди є реальним кроком назустріч побажанням громадян України і Польщі", - сказав К.Грищенко після підписання угоди.

Міністри закордонних справ України і Польщі взяли участь в урочистій церемонії відкриття Почесного консульства України у Перемишлі. Новопризначеному Почесному Консулові України у Перемишле Олександру Бачику було вручено консульський патент і екзекватуру.