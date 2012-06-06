Чорнобильці завтра мають намір пікетувати Верховну Раду України.Про це йдеться у заяві ВГO «Всeукрaїнськe oб’єднaння вeтeрaнів Чoрнoбиля», оприлюдненій на сайті організації.

Чорнобильці висловлюють обурення ухваленим вчора законом «прo тaк звaні «гaрaнтії» дeржaви щoдo викoнaння судoвиx рішeнь, a тoчнішe – прo гaрaнтoвaнe нeвикoнaння зaкoнів тa судoвиx рішeнь щoдo сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян Укрaїни».

За словами авторів заяви, цей закон пoрушує кoнституційнe прaвo грoмaдян нa судoвий захист і фактично унеможливлює відстоювання в судах соціальних прав громадян.

Акція чорнобильців, на якій будуть затверджені їхні вимоги до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів, розпочнеться біля ВР о 10-й годині.

Крім того, до акції протесту чорнобильців планують приєднатися активісти Всеукраїнського комітету «Наступ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі цієї організації, вони підтримають вимоги мітингувальників щодо забезпечення президентського вето на Закон "Про гарантії виконання судових рішень".

За словами голови ВК «Наступ» Руслана Секели, «ми підтримаємо чорнобильців та домагатимемось ветування цього ганебного закону, котрий порушує права людини».

«Сьогодні ми на засіданні ради прийняли рішення про прибуття до Києва близько 300 наших активістів зі Львова, Одеси, Чернігова. Якщо влада ігноруватиме вимоги чорнобильців, то завтра ми плануємо розмістити наметове містечко під Адміністрацією Президента та переведемо формат акції у безстроковий», - сказав Р.Секела.

Довідка УНІАН. 5 червня. УНІАН. Верховна Рада прийняла Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам Мартинюк заявив, що в даному випадку не приймається жодної норми щодо скасування соціальних пільг, а закон приймається лише в частині виконання судових рішень.

Тим часом в опозиції заявили, що влада, прийнявши закон щодо держгарантій виконання рішень судів, заблокувала виплату коштів за судовими рішеннями.

Восени минулого року прийняття цього законопроекту в першому читанні викликало низку протестних акцій. У ході однієї з таких акцій у вересня афганці та чорнобильці знесли огорожу під Верховною Радою і почали штурм будівлі парламенту.