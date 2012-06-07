Польща скасує плату за візи українцям після завершення усіх процедур - посольство

Варшава. Польська влада скасує плату у розмірі 20 євро за національні візи для громадян України після завершення усіх необхідних внутрішньодержавних процедур із затвердження підписаної вчора відповідної міждержавної угоди.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомили у Посольстві України в Варшаві.

"Угода набуде чинності через 30 днів після отримання останньої нотифікації про виконання внутрішньодержавних процедур", - зазначила співрозмовник УНІАН.

У посольстві не уточнили, скільки часу може тривати затвердження документу українською та польською владою.

Представник дипломатичного відомства зауважила, що підписана вчора міністрами закордонних справ Польщі та України передбачає також скасування оплати за видачу довгострокових віз польським громадянам.

За даними посольства, поляки, які хочуть перебувати на українській території довше, ніж три місяці, у даний час мають платити за відповідну візу 85 доларів, а у випадку термінової видачі документу - 170 доларів. (В інших випадках громадяни Польщі можуть в'їжджати в Україну без віз - УНІАН).

Представник польського МЗС не зміг уточнити УНІАН, чи може угода набути чинності швидше, ніж раніше повідомляли польські дипломати, - у четвертому кварталі 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому МЗС Польщі називав "дуже ймовірною" скасування плати за національні візи для українців до початку фінальної частини Євро-2012, але у квітні зазначив, що відповідна угода набуде чинності наприкінці цього року.

Довідка УНІАН. Торік польські консульства видали в Україні 200 тисяч національних віз (у два попередні роки - 135 тисяч та 160 тисяч).

Українці з квітня минулого року платять за польські національні візи 20, а не 35 євро, як раніше і як у даний час коштує шенгенська віза.

Польща ввела візовий режим з Україною восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але до вступу в Шенгенську зону наприкінці 2007 року видавала їх безкоштовно та за досить ліберальними правилами.