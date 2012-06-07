ВР ратифікувала Конвенцію Ради Європи щодо запобігання підробці медпродукції

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи щодо запобігання підробленню медичної продукції та подібним злочинам, що загрожують охороні здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 314 народних депутатів з 420, зареєстрованих в сесійній залі.

Конвенція стосується медичної продукції, незалежно від того, захищена вона правами інтелектуальної власності чи ні, або незалежно від того, є вона непатентованою чи ні, у тому числі аксесуарів, призначених для використання разом з пристроями медичного призначення, а також активних речовин, ексципієнтів, частин та матеріалів, призначених для використання у виробництві медичної продукції.

Згідно з конвенцією, кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для визнання злочинами за своїм національним законодавством умисного виготовлення підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів. Підписанти документу вживають необхідних законодавчих та інших заходів для визнання злочинами за своїм національним законодавством умисно скоєного постачання або пропозиції стосовно постачання, у тому числі посередництва, торгівлі, у тому числі зберігання на складі, імпорту та експорту підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів.

Також конвенцією передбачено, що кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким злочином, установленим відповідно до цієї конвенції, якщо злочин скоєний на її території або на борту корабельного судна під прапором цієї сторони, на борту повітряного судна, зареєстрованого відповідно до законодавства цієї сторони, або одним з її громадян чи особою, яка постійно проживає на її території.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення можливості притягнення до відповідальності юридичних осіб за злочини, установлені відповідно до цієї конвенції, які скоєні на їхню користь будь-якою фізичною особою, яка діяла особисто чи у складі органу юридичної особи та займала керівну посаду в межах цієї юридичної особи.

Крім того, підписанти документу вживають законодавчих та інших заходів для забезпечення покарання за скоєння злочинів, установлених відповідно до цієї конвенції, ефективними, пропорційними та переконливими санкціями, у тому числі кримінальними та некримінальними грошовими санкціями, з урахуванням ступеню їхньої тяжкості. Ці санкції, які скоєні фізичними особами, охоплюють покарання, що передбачають позбавлення свободи, що може стати причиною екстрадиції.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення вимог якості та безпеки медичної продукції.

Конвенція передбачає створення Комітету Сторін, який скликається Генеральним секретарем Ради Європи. Перше засідання Комітету проводиться протягом року з моменту набрання цією конвенцією чинності для десяти держав, що її підписали та ратифікували. Подальші засідання Комітету скликаються на вимогу щонайменше однієї третини складу сторін або Генерального секретаря.

Парламентська Асамблея Ради Європи, Європейський комітет з проблем злочинності, а також інші відповідні міжурядові або наукові комітети Ради Європи призначають представника до Комітету Сторін для сприяння багатосекторальному та багатодисциплінарному підходові.

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