Законом про виконання судових рішень вводиться ручний режим виплат соцгарантій — експерт

Законом «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», ухваленим Верховною Радою 5 червня, вводиться ручний режим виплат соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час інтернет-конференції висловив голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету Андрій Новак.

«Це веде до ручного управління в питанні виконання рішень судів щодо соціальних гарантій», - відзначив він.

За його словами, статті, пов'язані з соціальними виплатами громадянам, називаються «захищеними статтями», тобто за ними виплати з державного бюджету повинні виконуватися в першу чергу. «Я так розумію, що зараз поняття «захищені статті» взагалі зникає, тобто вводиться режим ручного управління залежно від того, є кошти в бюджеті чи немає коштів у бюджеті», - каже А.Новак.

Також, на його думку, викликає сумнів те, яким чином визначатимуть брак коштів у бюджеті на виконання рішень судів. «Інформація про те, є гроші в бюджеті чи ні, це інформація філософська, тому що керівник уряду може вважати, що хоча є кошти, але ці гроші для інших завдань, інших статей, а не для судових вирішень для виплат за соціальними статтями. Тобто немає прямої законодавчої залежності між судовим рішенням і його виконанням», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам Мартинюк заявив, що у цьому випадку не ухвалюються ніякі норми щодо скасування соціальних пільг, а закон ухвалюється лише в частині виконання судових рішень.

Міністр юстиції Олександр Лавринович пояснив, що цей закон не передбачає скорочення кількості пільговиків, а визначає механізм виплати компенсацій за рішенням судів.

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