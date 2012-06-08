Депутати вирішили "віддячувати" роботодавцям за працевлаштування молоді та літніх людей

Верховна Рада України схвалила в першому читанні проект закону „Про зайнятість населення”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 262 народні депутати з 406 зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття законопроекту є створення ефективного механізму сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості населення у процесі реалізації соціально-економічної політики держави, забезпечення конституційних прав і гарантій громадян на працю та соціальний захист від безробіття.

Законопроект передбачає, що роботодавцю, який буде працевлаштовувати на новостворені робочі місця молодь на перше робоче місце, осіб віком від 50 років та інших з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці строком не менше ніж на два роки компенсуватимуться витрати пов’язані із сплатою єдиного соціального внеску без обмеження у розмірі заробітної плати протягом першого року. Також пропонується встановити, що роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць та забезпечував виплату заробітної плати у розмірі не нижче 3 мінімальних заробітних плат, в наступному році має право на зменшення розміру єдиного соціального внеску.

Для стимулювання самозайнятості населення, їх підприємницької ініціативи Державна служба зайнятості безоплатно забезпечуватиме організацію консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності; суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних строком не менше ніж на два роки, протягом першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску тощо.

Разом з тим пропонується привести у відповідність до європейських стандартів діяльність суб’єктів господарської діяльності, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, врегульовується питання наймання працівників такими інституціями для виконання роботи в іншого роботодавця.

Законопроектом пропонується встановлювати статус безробітного особі, яка не працює, з першого дня звернення до Державної служби зайнятості.