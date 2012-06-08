Путін підписав закон про посилення покарання за порушення під час масових акцій

Москва. Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення й Федеральний закон «Про збори, мітинги, демонстрації, ходу та пікетування», який значно посилює відповідальність за порушення під час масових акцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

При цьому В.Путін не виключив, що в майбутньому до цього закону буде внесено поправки, хоча не вважає його дуже жорстким. Він зазначив, що в новому законі немає жорсткіших заходів, ніж в аналогічних європейських законах.

«Суспільство, дозволяючи мітинги й ходу, має захистити себе від радикалізму», - сказав він.

У законі, розробленому групою депутатів від «Єдиної Росії», вводиться диференційований принцип застосування санкцій. Максимальна сума визначена - до 300 тис. руб. (близько 10 тис. дол.) для громадян (до цього таке покарання становило 2 тис. руб.) і 600 тис. руб. (близько 20 тис. дол.) для посадовців (у діючому законі - 50 тис. руб. – близько 1,7 тис. дол.).

Закон вводить новий вид покарання - безкоштовні «обов'язкові роботи», які призначаються за рішенням суду не більше ніж на 4 години на день у вільний від основної роботи або навчання час загальним строком від 20 до 200 годин.

Якщо дії (бездіяльність) організаторів спричинили шкоду майну (але не містять кримінально діяння), за них вводиться штраф: для громадян - від 100 тис. до 200 тис. руб. або обов'язкових робіт на строк до 150 годин, для посадовців - від 200 тис. до 400 тис. руб., для юросіб - від 350 тис. до 700 тис. руб.

Крім того, учасникам мітингів заборонено приховувати особу, бути в стані сп'яніння й мати при собі алкоголь і засоби оборони.

Одночасно вводиться обмеження на організацію публічних заходів особам із незнятою або непогашеною судимістю за скоєння злочину проти громадської безпеки і громадського порядку або тим, хто два й більше рази протягом одного року з дня закінчення виконання ухвали про призначення покарання притягувався до відповідальності за порушення законодавства про мітинги.

Федеральний закон прийнятий Державною думою 5 червня 2012 року і схвалений Радою Федерації 6 червня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, остання масова акція пройшла 6 травня напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна й закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.

Наступна велика акція опозиції запланована на 12 червня.