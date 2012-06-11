У житлово-комунальній галузі створено соціально-економічну раду

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Всеукраїнське об‘єднання обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» і профспілка працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення створили Галузеву тристоронню соціально-економічну раду.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіонбуду, спільне рішення 9 червня підписали міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, керівник Федерації роботодавців ЖКГ Олег Адамов та голова профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Олексій Романюк.

Тристороння соціально-економічна рада створена на виконання закону «Про соціальний діалог в Україні» та указу Президента «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду».

Новостворена рада складатиметься з 15-ти осіб, по 5 представників від кожної сторони. Її співголовами стали А.Близнюк, О.Романюк та О.Адамов.

Перші завдання, передбачені угодою про створення, – сприяти поширенню соціального діалогу у межах галузі на територіальному та локальному рівнях. Орган також сприятиме захисту соціально-трудових прав та інтересів громадян у галузі житлово-комунального господарства, має врегульовувати соціальні, економічні та трудові відносини, у тому числі попереджати конфлікти у цих сферах.

*** Соціальний діалог – співпраця працівників, роботодавців, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, мета якої - зблизити позиції, виконати спільні домовленості.

Закон «Про соціальний діалог в Україні», який набув чинності 2011 року, та указ Президента «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду» від 2011 року дають можливості для більш ефективного ведення соціального діалогу, метою якого є вироблення та реалізація державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. Законом передбачене створення Національної тристоронньої соціально-економічної ради та територіальних тристоронніх соціально-економічних рад – для ведення соціального діалогу на національному і територіальному рівнях, а також утворення галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад – для ведення соціального діалогу на галузевих (міжгалузевих) рівнях.

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