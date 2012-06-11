Надходження до бюджету Пенсійного фонду України зросли до 86 млрд грн

За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) у січні-травні 2012 року надійшло 86,205 млрд грн, що на 7,9%, або 6,325 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє фонд.

Сума власних надходжень за звітний період становить 61,483 млрд грн, що на 15,6%, або 8,278 млрд грн, більше, ніж у січні-травні 2011 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги у січні-травні п.р. становлять 91,899 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

ВР передбачила заходи для зменшення заборгованості зі сплати страхових внесків до ПФ