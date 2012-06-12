Україна і МОП затвердили національну програму гідної праці на 2012-2015 роки

Україна і Міжнародна організація праці затвердили програму гідної праці для України на 2012-2015 роки.

Меморандум про затвердження програми з боку МОП підписала Регіональний директор Міжнародної організації праці по країнах Європи і Центральної Азії Сюзана Хоффман. З української сторони підписи під документом поставили голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР), глава Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, а також заступники голови НТСЕР – віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко і голова Федерації профспілок України Юрій Кулик.

Церемонія підписання відбулася в Палаці націй в рамках 101-ї конференції Міжнародної організації праці, повідомили УНІАН у прес-службі Д.Фірташа.

Третя за рахунком програма гідної праці передбачає, що Міжнародна організація праці продовжить надання Україні технічної допомоги для досягнення повної зайнятості населення шляхом розвитку малого і середнього бізнесу і підвищення рівня кваліфікації зайнятих людей. У документі наголошується, що забезпечення повної зайнятості є одним з чинників промислового і економічного розвитку України. Підвищення рівня кваліфікації дозволить значно наростити продуктивність праці в реальному секторі економіки, поінформували у прес-службі.

«Реалізація поставлених в програмі цілей дозволить вирішити два взаємопов'язані завдання – збільшити зайнятість і забезпечити зростання економіки України. Вирішення цих питань є ключовим для стабільності в українському суспільстві і зростання добробуту нації», – сказав Д.Фірташ.

У свою чергу С.Хоффман відзначила, що підписання угоди свідчить про активну позицію України і показує високу готовність держави до втілення міжнародних норм з регулювання ринку праці.

«У ці дні виповнюється 17 років з дня початку тісної співпраці між Україною і МОП. Підписана угода свідчить, що Україна готується до викликів і працює над підвищенням рівня зайнятості і якості професійної освіти», – сказала С.Хоффман.

С.Тігіпко зазначив, що затвердження програми про гідну працю є кроком вперед для поліпшення ситуації із зайнятістю в Україні.

Згідно з оцінками МОП, для України актуальною є проблема безробіття серед молоді. До 20% молодих фахівців в Україні у віці 15-24 років не мають роботи. Цей показник вищий за глобальну відмітку – по оцінках МОП, в світі близько 13% молоді (75 млн. чоловік) не мають роботи і навряд чи знайдуть її в найближчі чотири роки.

Підвищення рівня кваліфікації фахівців дозволяє збільшити продуктивність праці. Результати досліджень показують, що в Україні підвищення кваліфікації кадрів проводять раз на 11 років, тоді як європейська практика вимагає підвищення рівня професійних знань і навиків співробітників разів на три-чотири роки, зазначили в прес-службі.