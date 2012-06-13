Янукович хоче скоротити розрив між багатими і бідними

Президент України Віктор Янукович заявляє, що скорочення розриву між багатими і бідними, в тому числі шляхом створення робочих місць із гідною зарплатою, є одним із завдань влади.

Про це він сказав під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави..

«Нам треба скоротити той величезний розрив, який є між багатими і бідними. Піти назустріч бідним. Створити умови, щоб здорові люди мали можливість працювати, а тим, хто вже не здатен це робити, надати надійний соціальний захист», - наголосив він.

В.Янукович висловив переконання, що у кожного громадянина має бути можливість заробляти достатньо грошей для гідного забезпечення свого життя, добробуту родини та виховання дітей.

«Перед вами стоятиме дуже непросте завдання - створити такі умови для кожного», - наголосив Президент, звертаючись до кандидатів на посади голів районних державних адміністрацій.