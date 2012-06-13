Бізнес порівнює закон про заборону куріння з антиалкогольною кампанією в СРСР

Представники малого та середнього бізнесу вважають, що норма закону про заборону куріння у ресторанах та кафе позбавляє громадян права вибору і порівнюють її з антиалкогольною кампанією в СРСР.

Про це йдеться у заяві Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», яку передано УНІАН.

«Верховна Рада України схвалила закон, яким заборонила курити в закритих закладах громадського харчування. Тим самим позбавивши громадян вибору та ввівши відповідальність без вини. До цих пір були окремі зали для куріння і у всіх був вибір. Забезпечення цього вибору залежало від культури в першу чергу відвідувачів, потім - закладів громадського харчування», - зазначається у заяві.

Представники бізнесу підкреслюють, що незручності та обмеження для громадян від норм закону повною мірою проявляться восени та взимку, коли закриються літні майданчики ресторанів та кафе і у закладах громадського харчування курити взагалі буде не можна.

«Зрозуміло, що курити будуть, бо відповідальність за куріння в залі покладена не на курців, а на підприємців, на заклади обслуговування. Тобто, знову законодавець розраховує на культуру відвідувачів, через відсутність якої і прийняли цей закон. Хіба культура може з'явились на виконання закону?!», - зазначено у заяві.

На думку голови ВО "Фортеця" Оксани Продан, застосування заборони куріння у кафе та ресторанах може призвести до збільшення випадків накладення штрафів на їх господарів.

"Історія України знає повну заборону, щоправда, на продаж алкоголю, в часи горбачовської перебудови. Але всі ми знаємо, чим це закінчилося. Навіть вирубка виноградників, знищення цілої галузі ні до чого не привела. Цей закон є черговим свідченням пошуку легкого шляху - замість попередження куріння та пропаганди здорового способу життя, поваги до оточуючих. Прийнято закон, який зробить порушниками закону усіх курців, вбиватиме їх самоповагу і розвиватиме хабарництво на низовому рівні. А відповідати за все це знову призначено підприємців, які зобов'язані будуть сплачувати штрафи за відвідувачів, які куритимуть всупереч забороні", - заявила О.Продан.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів».

Документом повністю заборонено куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів, зокрема у приміщеннях закладів громадського харчування.

Заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова вважає неприпустимою повну заборону куріння в закладах громадського харчування, зокрема ресторанах і барах, оскільки це є дискредитацією частини населення, яка курить.