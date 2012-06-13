Росія посилює кримінальну відповідальність за порушення міграційних правил

Москва. Росія посилює кримінальну відповідальність для іноземців за порушення міграційних правил.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор Федеральної міграційної служби (ФМС) Костянтин Ромодановський повідомив на зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема, глава ФМС зазначив, що міграційна служба ініціювала поправки до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, до законів про виїзд і в'їзд до Російської Федерації, правове становище іноземних громадян, до Житлового і Цивільного кодексів Росії.

За його словами, вводиться кримінальна відповідальність за самовільне залишення спецприймальників для утримання іноземних громадян, реадмісійних центрів. Також збільшуються терміни покарання за організацію незаконної міграції, за перетин кордону або перебування на території Росії, якщо термін закриття в'їзду іноземцю ще не закінчено.

У свою чергу, В.Путін підкреслив, що йдеться про посилення міграційної політики як щодо іноземців, так і всередині російської міграції.

При цьому він підкреслив, що зміни до міграційного законодавства мають прийматися після дуже ретельного обговорення громадськими організаціями.