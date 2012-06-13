Україна і Польща можуть скасувати плату за візи у третьому кварталі - МЗС

Угода між Україною і Польщею про скасування плати за оформлення національних віз може набрати чинності у третьому кварталі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дікусаров.

«Набрання чинності угоди очікується після завершення всіх внутрішньодержавних процедур в Україні та Польщі. Ми очікуємо, що це буде приблизно третій квартал цього року, але будемо намагатися це зробити скоріше», - сказав він.

О.Дікусаров нагадав, що Польща є четвертою країною Європейського Союзу, з якою Україна уклала таку угоду. Аналогічні документи вже підписані з Латвією, Литвою і Словаччиною.