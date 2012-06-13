Янукович підписав закон про захист пенсійних активів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон передбачає, що пенсійні активи не включаються до ліквідаційної маси зберігача накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду та інших банків.

Розпорядження пенсійними активами накопичувального пенсійного фонду та активами недержавних пенсійних фондів здійснюється відповідно до законів “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про недержавне пенсійне забезпечення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 24 травня.

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