Кабмін дозволив індексувати пенсію пенсіонерів, як працюють на виборах

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, згідно з якими, зокрема, здійснюється індексація пенсій пенсіонерів, які працевлаштовані на період, що не перевищує місяця, або за період виконання робіт, пов'язаних із організацією і проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, відповідні зміни внесено 13 червня.

Раніше для працюючого пенсіонера індексація пенсії не здійснювалася.

Крім того, зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення передбачають, що коли людина одночасно працює і навчається, то індексації в першу чергу підлягає стипендія.

Крім того, у разі припинення виплати стипендії студентам і відновлення через деякий час для індексації враховуватиметься базовий розмір стипендії. Наприклад, студент почав навчання в інституті зі стипендією 530 грн, через 4 місяці з урахуванням індексації розмір стипендії становив 560 грн, але якщо виплату стипендії було припинено через погані оцінки, то після відновлення виплати індексації підлягатимуть 530 грн.

Крім того, діючий Порядок доповнюється нормами для новоприйнятих працівників і для тих осіб, які переведені з одного місця роботи на інше. Так, для новоприйнятих працівників порядок індексації здійснюватиметься з місяця прийому на роботу, а для осіб, які прийняті за переведенням, зберігаються суми індексації у разі, якщо переведення було здійснено з однаковою зарплатою.