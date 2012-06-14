У Києві на території фан-зони Євро-2012 посилено заходи безпеки

У зв’язку із провокаціями 13 червня на території офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві посилено заходи безпеки.

Про це повідомляє прес-служба столичної держадміністрації.

Як повідомлялось, вчора на спецлінію «102» надійшли два анонімних повідомлення про замінування вул. Хрещатик та Майдану Незалежності без конкретної адреси. Під час обстеження вказаної території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. Наразі правоохоронні органи розшукують зловмисника. Подібне неправдиве анонімне повідомлення надійшло про замінування Центрального залізничного вокзалу, додали в КМДА.

Як відомо, на території фан-зони працює система відеонагляду, всі входи до фан-зони контролюють окремі групи охоронців, організовано постійний патруль всередині та ззовні фан-зони. Потоки на вхід і на вихід з фан-зони розділені для зручності уболівальників: вхід здійснюється тільки через турнікети, вихід – у спеціально позначених місцях. На вході стюардами фан-зони перевіряються предмети, які вболівальники приносять із собою. На територію фан-зони заборонено вносити легкозаймисті предмети, алкогольні напої, великогабаритні та гострі предмети, зброю, професійну фото- і відео- апаратуру, засоби трансляції (окрім представників ЗМІ, які отримали відповідний дозвіл).

Міська влада нагадує, що фан-зона Києва змінила режим роботи. Відтепер у нематчеві дні вона працюватиме з 14.00 до 02.00, аби клінінгові служби та компанії, які обслуговують торгівельні майданчики спонсорів фан-зони, мали достатньо часу для прибирання та наповнення продукцією своїх торгівельних наметів після закриття фан-зони. У дні проведення матчів – 15, 19, 24 червня та 1 липня – фан-зона відкриватиметься о 12.00. Зміна режиму роботи фан-зони жодним чином не вплинула на рівень її відвідуваності. За приблизними підрахунками, 13 червня фан-зону відвідали близько 40 тис. осіб.