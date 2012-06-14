УЄФА розпочав розслідування порушень під час матчу між збірними Польщі та Росії

Варшава. УЄФА розпочав розслідування проти польської та російських футбольних федерацій за порушення уболівальниками збірних Польщі та Росії правил перебування на стадіоні під час матчу у Варшаві 12 червня.

Як повідомила УНІАН прес-служба УЄФА, дисциплінарний комітет організації 17 червня розгляне справу щодо запалювання та кидання польськими та російськими уболівальниками сигнальних вогнів, а росіяни можуть додатково відповісти за демонстрацію заборонених плакатів, а також за те, що один із уболівальників вибіг на футбольне поле.

Водночас УЄФА зазначила, що інциденти під час матчу росіян та поляків у Варшаві не призведуть до запровадження санкцій, які раніше вже застосував дисциплінарний комітет стосовно збірної Росії за поведінку її уболівальників під час гри з чехами у Вроцлаві 9 червня.

"Це значить, що зняття шести очок залишається поки що умовним", - наголосили в УЄФА.

Прес-секретар UEFA Polska Юліуш Глуський також повідомив УНІАН, що російські уболівальники мали дозвіл організації на внесення та розгортання плакату на Національному стадіоні у Варшаві під час матчу російської та польської команд, на якому був зображений середньовічний воїн з мечем та щитом і великим написом This is Russia (Це Росія).

За його даними, заявку на те, аби розгорнути цей банер ще кілька місяців тому від імені уболівальників подав Російський футбольний союз і УЄФА надала згоду на його використання.

Як повідомляв УНІАН, польський портал sport.pl повідомив про можливе покарання російської збірної за розгорнутий на Національному стадіоні плакат, який, на думку активістів антирасистського руху, є "екстремістським символом".

"На малюнку представлено Дмитра Пожарського, лідера народного повстання, яке вигнало польсько-литовські війська з Росії на початку XVII століття", - писало видання.

Портал також повідомив, що справу з приводу використання недозволеного правилами УЄФА плакату ініціювала організація Football Against Racism in Europe (Футбол проти расизму у Європі).

sport.pl зазначав, що УЄФА забороняє використовувати "політичні плакати" на футбольних аренах під час організованих нею заходів.